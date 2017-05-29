Алену Водонаеву высмеяли за дешёвые колготки

Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева подверглась критике пользователей, фанаты телеведущей высмеяли ее за дешёвые колготки, которые она надела под вечерний наряд. Пользователи назвали образ Водонаевой «немодным» и «позорным».

В Сети появился снимок, на котором Алена Водонаева, Катя Жужа и другие звезды телестройки «Дом-2» появились на одном из мероприятий. Внимание пользователей привлек образ Водонаевой, которая для светской вечеринки выбрала вечерний наряд и надела капроновые колготки с «немодным цветом».

По мнению пользователей, Водонаева изрядно постаралась, чтобы выглядеть «модно и дорого», но весь образ был испорчен «колхозными» колготками. На фото Водонаева изображена в модном платье-пальто, на шее у нее надето оригинальное украшение. Однако, все старания Водонаевой были высмеяны из-за темно-бежевых колготок, которые показались пользователям «безвкусными».

Некоторые пользователи предположили, что Водонаева слишком много денег потратила на наряд, а на колготки «помоднее» ей попросту не хватило денег. Критики Сети активно придумывают шутки и различные высказывания, продолжая критиковать Водонаеву за отсутствие вкуса.