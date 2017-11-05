Анджелина Джоли порадовала детей покупкой экзотического питомца

На днях папарацци сфотографировали актрису Анджелину Джоли, которая покидала зоомагазин в Лос-Анджелесе вместе со своим сыном Ноксом. Внимательные поклонники рассмотрели на фото, что актриса купила сухой корм для нового экзотического питомца.

В воскресенье, 25 марта, американским фотокорреспондентам удалось сфотографировать Анджелину Джоли, которая не часто покидает стены собственного дома. В виде исключения актриса вместе с сыном Ноксом посетила зоомагазин в Лос-Анджелесе, где купила корм для змей.

Поклонники посчитали, что знаменитость приобрела для своих детей змею или питона, который теперь проживает в особняке звезды. Многие пользователи Сети также обратили внимание на мрачный вид актрисы, которая все чаще стала одеваться в наряды черных оттенков.