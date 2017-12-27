«Шепелев – не отец Платона»: юрист семьи Фриске открыл новые обстоятельства

Родители и сестра погибшей Жанны Фриске не оставляют попыток вернуть 5-летнего сына певицы Платона. Для этого они нашли нового юриста, который утверждает, что по закону, Дмитрий Шепелев не является отцом ребенка.

Как стало известно, скандал вокруг раздела имущества и борьба за опеку над маленьким Платоном продолжается. Не так давно Дмитрий Шепелев вывез ребенка в Белоруссию и отказывался давать родным Жанны Фриске видеться с малышом. Однако, родители и сестра погибшей певицы нашли нового юриста, который нашел новые обстоятельства и дал им шанс на победу в долгом судебном разбирательстве.

Оказалось, что по закону Шепелев не является отцом Платона. С Жанной Фриске он не состоял в браке, а фамилию в свидетельство ребенка он вписывал самостоятельно. Однако, в нужных ведомствах он не регистрировал себя, как отца ребенка. Исходя из этого, Платон не является сыном Шепелева, он просто его однофамилец.

Родные Жанны Фриске обрели надежду вернуть ребенка, но Шепелев на путь к примирению идти не торопится. Дело в том, что родственники погибшей певицы стремятся не только получить опеку над Платоном. Шепелев и родители Фриске не могут разделить наследство и деньги, которые остались после певицы. Теперь, когда в деле о скандальном разделе имущества и борьбе за опеку над Платоном появились новые обстоятельства, скандальные суды могут разрешить конфликт раз и навсегда.