Садальский решил вмешаться в скандал с преемником покойного Табакова

Знаменитый российский актер Станислав Садальский вмешался в скандал относительно преемника покойного Олега Табакова. Он рассказал о страстях, которые кипят в МХТ им. Чехова, где Табаков на протяжении 18 лет являлся худруком.

Как известно, с 23 апреля новым руководителем театра должен был стать 60-летний режиссер Сергей Женовач, такое решение принял глава Минкульта Владимир Мединский. Этим решением оказались недовольны в театре, потому решили написать коллективное письмо на имя президента РФ, о чем и сообщил Садальский.

Актер рассказал, что 25 марта директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец собрал совещание, на котором предложил всем подписать коллективное письмо к Владимиру Путину. В данном письме сообщается, что в театре не хотят видеть Женовича худруком, его место должен занять Константин Хабенский. Из-за этого, считает Садальский, Хабенский оказался в неловком положении.

Также он поинтересовался, с каких пор российский президент занимается театрами и отметил, что если на него повесит еще и это, то свалками некому будет заняться.

Садальский в конце своего монолога предположил, что Кравец просто держится за свое место и не хочет его терять, потому и предлагает подобные решения. Примечательно, отмечает Садальский, что актеры отказались подписывать коллективное письмо к Путину.