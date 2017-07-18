Кайли Дженнер шокировала своим стремительным похудением спустя два месяца после родов

Звезда Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, показала в своем Instagram способ, который помог ей так быстро прийти в форму после родов, которые состоялись всего два месяца назад. По словам Дженнер, плоский живот и стройную талию ей обеспечил специальный корсет, который она надевает на тренировки.

В Instagram-аккаунте Кайли Дженнер появился снимок, на котором звезда сфотографировала свое отражение в зеркале. Пользователи пришли в восторг и были повержены в шок от того, что спустя 2 месяца после родов девушке удалось прийти в такую ошеломительную форму.

На снимке у Кайли Дженнер видна стройная талия и плоский живот. Сама же она указала, что секрет ее стремительного похудения заключается в специальном корсете, который она надевает для тренировок. Якобы, такой корсет поддерживает спину и формирует талию.

Однако, несмотря на красоту форм и стройность Кайли Дженнер, многие не поверили в успешное похудение и назвали данный пост «рекламой». В описании звезда указала ссылки на магазины, где можно купить такие корсеты, что стало поводом заподозрить Дженнер в нечестности. По мнению хейтеров, Кайли Дженнер не могла прийти в форму так быстро, на фото она попросту применила фотошоп.