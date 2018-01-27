Лена Хромина впала в депрессию после ухода Саймона Марданшина с "Дома-2"

Участница "Дома-2" Лена Хромина заявила о том, что у нее началась депрессия после того, как проект покинул ее бойфренд Саймон Марданшин. По словам девушки, ей теперь не хочется подниматься с постели и даже принимать пищу.

Как известно, Лена Хромина и Саймон Марданшин являлись одной из самых скандальных пара на телепроекте "Дом-2". За последнее время Саймон несколько раз избивал Лену до такой степени, что она даже получила сотрясение головного мозга. Когда Марданшина выгоняли с проекта, Хромина кричала о том, что без него ей будет легче и спокойнее, однако уже через пару дней загрустила.

Как призналась девушка, утром ей лень подниматься с постели и принимать пищу, а также не хочется выходить из комнаты и принимать участие в съемках. Без Саймона ее жизнь очень изменилась, она начала скучать и даже втайне носит оставшиеся от бывшего парня вещи. Девушка считает, что могла бы простить Марданшина, если бы он пообещал больше никогда не поднимать на нее руку.

Пока Хромина не понимает, что ей на самом деле нужно, однако считает, что в будущем сможет пережить болезненное расставание.