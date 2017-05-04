«Лунная походка» Майкла Джексона отмечает свою 35-летнюю годовщину

Одно из самых известных танцевальных движений короля поп-музыки Майкла Джексона «лунная походка» отмечает свою 35-летнюю годовщину. Впервые артист презентовал походку-иллюзию в 1983 году.

Покойная звезда Голливуда и мировая знаменитость Майкл Джексон популяризовал танцевальное движение, которому многие поклонники во всем мире пытаются научиться. Впервые певец вышел на сцену с «лунной походкой» 25 марта 1983 года, во время исполнения своей популярной песни «Billie Jean». Тогда артист удивил публику плавным движением назад, при этом создавалась иллюзия, что ноги Джексона идут вперед.

Существует теория, что идею загадочной походки Майкл позаимствовал у своего любимого актера Чарли Чарлина, где в немом кино «Новые времена» актер исполнял похожие скольжения ногами назад. Танцевальное движение стало «визитной карточкой» Джексона и на данный момент является одной из самых известных техник в мире.