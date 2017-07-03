Анна Седокова порадовала поклонников танцами и глубоким декольте

Известная украинская певица Анна Седокова показала в своем Instagram ролик, где она танцует под собственную песню. Пользователи отметили глубокое декольте и соблазнительный топ, который понравился большинству подписчиков Седоковой.

Не так давно в своем Instagram-аккаунте певица Анна Седокова разместила ролик, который тут же получил большую популярность и едва ли не стал «вирусным». Звезда станцевала на видео под свою песню, а еще большего внимания к ролику добавил ее наряд – укороченный топ с глубоким декольте и облегающие джинсы.

Пользователи отметили, что Седокова находится в хорошей спортивной форме и прекрасно выглядит. В описании под роликом певица, по-видимому, написала строки из своей музыкальной композиции и добавила романтический смайл. Поклонники Седоковой предположили, что их любимица вновь влюбилась.

За сутки ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи продолжают распространять видео по Сети и оставлять под мини-клипом лестные комментарии.