Сросшиеся пальцы, хвосты и другие аномалии: эксперты рассказали о физических недостатках секс-символов Голливуда

Эксперты рассказали, какие недостатки есть у звезд и секс-символов Голливуда. Популярные личности, как оказалось, тоже имеют изъяны и разные аномалии.

Как стало известно, не все звезды шоу-бизнеса рождаются «идеальными». У многих есть физические недостатки, но талант и обворожительность попросту затмевают все «уродства и аномалии». Так, певица Кеша из американского поп-пространства нередко рассказывала, что у нее был хвост. Этот отросток ей удалили еще в раннем возрасте, но она не скрывает этого и сейчас. А вот Меган Фокс, секс-символ Голливуда, имеет не очень красивые пальцы. На одной из рук большой палец заметно короче остальных, но это не мешает ей быть популярной и соблазнительной.

Известный певец Дэвид Боуи имеет гетерохромию, аномальную особенность, при которой у человека глаза разного цвета. Такой же особенностью отличается не менее известная актриса Мила Кунис.

Многие звезды страдают от больших ушей, которые могут некрасиво торчать и портить все впечатление. Однако, от этого они уходят модными прическами и необычными аксессуарами.

А вот у Опры Уинфри есть другая особенность, на ногах у нее по 6 пальцев. Звезда телевидения не комплексует по данному поводу и совершенно спокойно носит открытую обувь, не драматизируя из-за «штуки природы». У Эштона Катчера и вовсе на ноге срослись два пальца. Актер не только не переживает, но и активно демонстрирует свою особенность всем желающим.