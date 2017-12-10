Нумеролог предсказала Кириллу "Руки-Базуки" Терешину смерть в мае

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о том, что если в ближайшее время Кирилл "Руки-Базуки" Терешин не предпримет экстренные меры по удалению синтоловых мышц, то его ожидает летальный исход. По прогнозам эксперта, Терешин может погибнуть уже в мае текущего года.

Как известно, Кирилл Терешин обрел популярность благодаря роликам в интернете, на которых демонстрировал свои большие руки, накачанные синтолом. Изначально это позабавило общественность, однако вскоре медики заговорили о том, что Терешину срочно требуется избавиться от своих "Рук-Базук", чтобы не навлечь на себя несчастья и плохое самочувствие.

К советам врачей присоединилась и нумеролог Клара Кузденбаева, которая заявила, что "Мистеру Синтолу" следует как можно скорее избавиться от синтоловых мышц. По ее словам, то, что буквально недавно Кирилл сообщал о большой температуре и ухудшении здоровья, является правдой, это делалось вовсе не ради "хайпа". Кузденбаева отметила, что если молодой человек в ближайшее время не обратится к врачам и не начнет что-то делать со своими руками, то все может закончится плачевно.

Нумеролог порекомендовала Трешину избавиться от "Рук-Базук", в противном случае, уже в мае текущего года они сведут "Мистера Синтола" в могилу.

Сам Кирилл Терешин пока никак не прокомментировал рекомендации нумеролога, однако сообщил фанатам, что его состояние здоровье начало улучшаться.