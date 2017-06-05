Подписчики обрушились с критикой на Ольгу Бузову за неудачный макияж

Известная певица Ольга Бузова выложила на своей странице в социальных сетях фотографию своего нового образа. Подписчики незамедлительно отреагировали, высказав свои нелестные комментарии.

Пользователи в сети раскритиковали певицу за обилие неудачного макияжа, из-за которого кажется, что Бузова увеличила себе губы. Эту догадку Ольга никак не прокомментировала.

Также, подписчики не обошли стороной и причёску певицы, сравнив её со стилем выпускницы сельской школы. В целом, такие изменения во внешности Бузовой заставили многих поклонников задуматься над тем, что таким образом агенты певицы пытаются удержать её в тренде, подстраивая внешность под образ Ольги Серябкиной или Елены Темниковой.