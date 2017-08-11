После развода с Цекало Лолита едва не стала наркоманкой и попала в психлечебницу

Известная певица Лолита рассказала на шоу «Привет, Андрей», как ей удалось перенести развод с шоуменом Александром Цекало. По словам исполнительницы, разрыв стал для нее трудным периодом, она едва не стала наркозависимой и лечилась в психиатрической клинике.

Как рассказала певица Лолита, во время развода с Цекало ей пришлось очень нелегко. После расставания с экс-супругом она стала стремительно терять вес и едва ли не стала «ходячим скелетом». Депрессию Лолита старалась приглушить наркотическими препаратами, после которых ей пришлось пройти лечение в клинике психиатрической помощи.

Лолите удалось пережить все трудности и нервные потрясения. Сейчас она счастлива во втором браке с супругом Дмитрием, с ним она живет же 8 лет. По словам Лолиты, она старается не употреблять спиртных напитков, а если и пьет алкоголь, то только по очень редким случаям. Певица признает, что ее взрывной характер нередко обижает второго мужа, но она старается сглаживать конфликты и всегда признает свою вину.