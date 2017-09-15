Яна Рудковская станцевала на пластиковом катке Мальдив лезгинку на коньках

Яна Рудковская продолжает делиться с пользователями фрагментами своего отдыха на Мальдивах, куда продюсер отправилась со своим мужем Евгением Плющенко. В этот раз Рудковская показала, как на коньках танцует лезгинку на пластиковом катке.

В своем Instagram-аккаунте Яна Рудковская разместила ролик, на котором она танцует лезгинку. Примечательно, что для своего танца продюсер выбрала пластиковый каток и коньки для фигурного катания.

В описании под роликом Рудковская передала привет «своим чеченским друзьям». Также Рудковская указала, что хоть и не носит фамилию своего мужа-фигуриста, она с ним «всегда рядом». В комментариях пользователи отметили, что у Рудковской и правда получилось не хуже, чем могло бы получиться у Плющенко.

Пользователи просмотрели ролик больше 1 миллиона раз. В комментариях они хвалят Рудковскую за хорошую физическую форму и чувство юмора. Однако, нашли и хейтеры, которые осудили продюсера за «глупые ролики» и «нелепые танцы». Нашлись и те, кто негативно отнесся к самому танцу и его подаче, однако, количество комплиментов и хороших отзывов преобладает.