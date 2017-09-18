Пугачева посмеялась над Киркоровым и потребовала вернуть ее балахон

Знаменитая российская певица Алла Пугачева не смогла сдержаться от комментариев по поводу нового образа бывшего мужа Филиппа Киркорова. Она оценила его сценический костюм и потребовала, чтобы Киркоров вернул ей балахон обратно.

Недавно на своей странице в соцсети Алла Пугачева опубликовала фото Филиппа Киркорова с концерта, на которой он был одет в красный балахон. Певица посмеялась над новым образом бывшего супруга и потребовала вернуть ей ее одежду. Пугачева отметила, что ей приятно, что бывший муж не забывает о ее пристрастиях к широкой одежде в стиле "летучая мышь", но попросила больше не копировать ее стиль.

Пользователи соцсетей оценили шутку Пугачевой, отметив, что Примадонна всегда отличалась отменным чувством юмора. В то же время некоторые отметили, что звезды российской эстрады столько времени прожили вместе, что не удивительно, что у Киркорова до сих пор хранятся вещи Пугачевой.