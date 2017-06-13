Ксения Бородина впервые пришла на концерт Бузовой и назвала ее «Крутой»

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина впервые явилась на выступление своей коллеги Ольги Бузовой. Своим появлением и добрыми словами Бородина развеяла все слухи о своей вражде в Бузовой и назвала певицу «Крутой».

Ольга Бузова успешно строит карьеру не только в качестве ведущей «Дом-2», она дает концерты по всей стране и за границей, выступает в спектаклях и ведет бизнес. Многие пользователи уверенны, что ее коллега по телестройке Ксения Бородина завидует успеху звезды и поэтому часто выступает с критикой в ее адрес. Теперь же, Ксения Бородина решила развеять слухи о вражде с Бузовой и пришла для этого на ее выступление.

Если ранее Бородина говорила журналистам, что не ходит на выступления Бузовой из-за плотного графика, то теперь она нашла время и пришла, чтобы послушать песни звезды. Бородина вышла на сцену, подарила Бузовой роскошный букет красных роз и назвала свою коллегу «крутой». По словам Бородиной, Ольге Бузовой удалось достичь небывалого успеха и она «молодец».

Однако, пользователи Сети не поверили в искренность слов Бородиной и назвали ее появление «пиаром». По мнению поклонников певицы, Бородина пришла на концерт лишь ради того, чтобы отвлечь внимание журналистов от их вражды.