Ксения Собчак показала трогательное фото мужа и сына

Популярная телеведущая Ксения Собчак решила порадовать своих фолловеров и показать в микроблоге свою семью. На фото знаменитость показала маленького сына Платона и супруга Максима Виторгана.

Ксения Собчак редко в Сети делится личными архивными снимками. На днях знаменитость решила продемонстрировать, как подрос её единственный сын Соломон. Поклонники оценили милую семейную фотографию и сообщили, что Максим Виторган замечательный отец.

«Хорошенький какой , маленький! Супер малыш. Чудес и Любви», «Всем папам пример. Надо разговаривать с детьми, здоровья, счастья», «Хорошо, что папа находит время для общения с сыном! Вырастет настоящий мужчина!», «О, какая защита у Ксении. Наставят на путь истинный», «Как мило. Папа и сын в разговоре о своем», - комментировали снимок поклонники в Instagram.