«Любим глазами»: Валерия Лукьянова поговорила о возникновении чувств

Валерия Лукьянова решила порассуждать, за что люди влюбляются. Также она поделилась историей о том, как слишком сильно полюбили её, о чём сообщает VistaNews.

У «одесской Барби» яркая и привлекательная внешность. Валерия Лукьянова представляет собой живую версию «девушки с картинки», из-за чего к ней неравнодушны как мужчины, так и женщины. Первым завидно, что она так выглядит, а вторые очень настойчиво хотят с ней общаться, даже могут преследовать. Например, однажды некий индивидуум настолько добивался внимания Валерии Лукьяновой, что она перепугалась и обратилась к правоохранителям.

"Одесская Барби" отметила, что это совершенно нормально – любить глазами и желать наслаждаться видом красивого человека. Несмотря на рассуждения, что должен интересовать внутренний мир, привлекает больше фигура и прочее. Однако Валерия Лукьянова подчеркнула, что у красивых, соответственно, свои запросы, и стоит это учитывать, а не верить, что можно чего-то добиться преследованиями.