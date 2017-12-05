Вернуть Цымбалюк до развода Джигарханяна отговорили друзья

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна, украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, после скандального развода продолжает привлекать к себе внимание. Так, она рассказала, что Джигарханян еще до развода пытался ее вернуть, однако друзья его отговорили.

По словам пианистки, как только они поругались и разъехались, Джигарханян не оставлял попытки вернуть супругу и сохранить семью. Он скучал по своей женщине, часто приезжал и сидел в машине около дома, где они раньше вместе жили с Цымбалюк. Артист хотел вернуть жену, однако его отговаривали друзья, которые говорили, что у Цымбалюк уже своя жизнь и Джигарханяну придется с этим смириться.

Пианистка рассказала, что Джигарханяну снимали три квартиры и везде ему не нравилось. Успокоился артист только тогда, когда ему сняли квартиру в том же подъезде и в том же доме на Молодогвардейской, где супруги проживали вместе. Цымбалюк отметила, что Джигарханян привык всегда находиться дома и в непосредственной близости от нее самой.