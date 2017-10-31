Тимати похвастался новой картиной для галереи «13»

Рэпер не перестает пополнять галерею своего лейбла интересными картинами современных художников. Подписчики ожидают, когда в коллекции появятся работы детей.

Согласно словам рэпера, коллекцию галереи «13» пополнит новая работа современного художника Тимура Молотова. На сегодняшний день среди настоящих талантов встречаются представители, работающие в жанре не для всех, а точнее – «мазни». Именно к этой категории причислили подписчики рэпера работу за авторством Молотова. Стоит упомянуть, что художник рисует интересные эскизы, и работает мастером тату и барбершопа «13».

Художник постарался перенести на холст весь уличный дух граффити, но его старания не нашли понимания среди подписчиков рэпера. Для многих примерами живописи являются работы Ван Гога, Рубенса, Рафаэля. Помимо этого, подписчики отметили, что Тимати представил картину в домашнем облачении, что только придавала комичности, нежели создавало эффект просветленности.