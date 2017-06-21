Стас Костюшкин поразил зрителей исполнением песни группы «Любэ»

Певец Стас Костюшкин поразил гостей Дня рождения Андрея Мерзликина, исполнив песню «Старый барин». За неё его некогда сильно раскритиковали.





«Вы с нас, пожалуйста, не смейтесь. Мы постараемся спеть красиво. Продолжайте есть и не слушайте нас», - сказал Костюшкин перед выступлением. Артист был приглашён на День рождения актёра Андрея Мерзликина, который праздновал своё 45-летие. В какой-то момент в народной рубашке на сцене появился Стас Костюшкин.



Вместе с коллективом «После 11» он исполнил песню группы «Любэ» под названием «Старый барин». Её Костюшкин ранее исполнял в рамках телешоу, но тогда фанаты раскритиковали его вокал. В этот раз певец исполнил композицию намного лучше и душевнее. Хотя поклонников позабавило само «представление». На сцене присутствовал «армянин», который невольно отбирал лучи славы у Костюшкина. Вскоре грустная песня превратилась в юмористическое шоу двух «зазнавшихся» певцов. Но зрители остались довольны.