«Разревелась из-за ретроградного Меркурия»: Полина Фаворская рассказала о роли астрологии в её жизни

Бывшая участница SEREBRO Полина Фаворская активно реагирует на некоторые космические перемены, считая, что они оказывают влияние на её жизнь. Так, артистка в пятницу не смогла ничего сделать из-за ретроградного Меркурия, как сообщает VistaNews.

Согласно астрологическим прогнозам, в такой день не время для начала новых дел, а нужно заканчивать то, что есть, а также общаться с родными. Однако Фаворская запланировала новоселье. Ожидалась жаркая вечеринка и много гостей, а у артистки всё валилось из рук, да ещё и голова разболелась сильно. В итоге, знаменитость сдалась окончательно, сделав выводы, что астрологов надо было слушаться.

Некоторые подписчики Фаворской с этим согласились, отмечая, что и у них многое из рук валилось. Однако другие порекомендовали просто лучше планировать свой день и не оглядываться, какой там Меркурий, потому что жизнь творят сами люди, и не важно, кто и что прогнозирует.