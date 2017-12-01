Мать Брэда Питта счастлива, что вернула бывшую невестку Дженнифер Энистон

Мама Брэда Питта счастлива, что снова может открыто общаться со своей любимой невесткой Дженнифер Энистон. Как передает зарубежное издание HollywoodLife, Джейн Питт молилась, чтобы её сын снова женился на звезде сериала «Друзья».

Сообщается, что долгие годы Джейн Питт, за спиной Анджелины Джоли, переписывалась со своей первой и любимой невесткой Дженнифер Энистон. Женщина тайно передавала актрисе всю информацию и сообщала, что семья Джоли-Питта находится на грани развода. В тот момент сама Энистон стала подготавливать необходимые документы на развод с мужем Джастином Теру.

«Джейн ненавидела то, как закончилось отношения между Брэдом и Джен. Теперь она так счастлива, что помогла вернуть любовь в жизнь своего сына», - утверждает инсайдер. Стоит отметить, что на данный момент Питт и Энистон не сделали официального заявления о своих отношениях.