Лера Кудрявцева призналась, что не может жить без звёзд

Телеведущая удивила подписчиков обширностью своих интересов. Теперь к ним добавились звёзды, о чём свидетельствуют выложенные фотографии на Instagram-странице знаменитости.

Кудрявцева посетила Планетарий Центрального дома Российской армии, и экскурсия сильно её впечатлила. Телеведущая призналась, что космос и вселенная относятся к её самым любимым темам для обсуждения и размышления. Её поражают и восхищают фантастические масштабы вселенной с её сотнями миллиардов галактик, осознание которых просто не укладываются в голове. Своей публикацией Кудрявцева шокировала подписчиков, которые не ожидали от знаменитости заинтересованности в глобальных вопросах.

Также телеведущая не забыла упомянуть ещё один интересующий её вопрос о том, кем мы являемся, сидящие в пластмассовым неживом виртуальном мирке. Стоит отметить, что над подобными вопросами размышляют не только звёзды шоу-бизнеса, но и обычные люди. Многих пугают размышления о космосе, поэтому они просто предпочитают считать его огромным пространством.