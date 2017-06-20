Екатерина Варнава довольна тем, как прошли эти выборы президента России

Актриса юмористического шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава поделилась мнением о прошедших выборах на пост главы государства. Она отметила большую разницу в проведении кампаний.





Девушка поделилась мыслями в Instagram. Она также сравнивнила активность предвыборных кампаний в этой социальной сети на этих выборах и предыдущих. По мнению актрисы, российские политики стали более цивилизованными в данной сфере. Вовремя прошлых президентских выборов, когда Instagram был не так популярен, в нём можно было спрятаться от всего политического шума в СМИ и на улицах.





Теперь все ссоры, споры и скандалы политики и звёзды шоу-бизнеса перенесли и на эту платформу. Явные перемены Варнава заметила по тому, как резко стало тихо в новостной ленте спустя неделю после события. Также Екатерина Варнава отметила, что ей приятна гражданская активность российской молодёжи и атмосфера этих выборов в целом. Однако неизвестно, подпадают ли под эту «атмосферу» многократные нарушения на избирательных участках.