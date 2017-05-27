Елена Темникова обвинила Ольги Серябкину во лжи и лицемерии

Елена Темникова высказалась по поводу своей бывшей подруги и экс-коллеги по группе «Серебро» Ольги Серябкиной. По словам Темниковой, все слова и посты, где Серябкина пишет о своих чувствах и переживаниях, являются лицемерием и ложью.

Певица Елена Темникова, которой удалось успешно построить свою сольную карьеру после скандального ухода из группы «Серебро» и разрыва партнерских отношений с Максимом Фадеевым, высказалась о том, что она думает об Ольге Серябкиной. Сейчас Серябкина является основной солисткой поп-группы и имеет миллионную аудиторию фанатов. Не так давно Серябкина разместила в своем Instagram трогательный пост о том, что она тяжело переживает прекращение дружбы с Еленой Темниковой. Девушки были хорошими подругами, но их отношения разрушились после распада группы.

По словам Темниковой, она была тронута признанием Серябкиной и решила выйти на путь к примирению. На одном из светских мероприятий она захотела пообщаться с бывшей подругой, но та лишь одарила ее презрительным взглядом.

По словам Темниковой, Серябкина лицемерит, когда пишет о своих чувствах и глубоких переживаниях. Елена Темникова уверенна, что Ольга Серябкина лжет, когда признается всему миру в своих «душевных терзаниях».