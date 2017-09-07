Внешность старшего сына Эвелины Блёданс удивила поклонников

23-летний Николай, старший сын актрисы и ведущей Эвелины Блёданс, очень сильно изменился внешне. До такой степени, что фанаты артистки вообще засомневались, стоит ли эту внешность подробно изучать, как сообщает VladTime.

С Николаем у матери был серьёзный разлад. Было время, когда, по словам знаменитости, он и вовсе не хотел с ней общаться и говорил, что уедет подальше. Однако сейчас, по всей видимости, все хорошо. Дело в том, что пребывая в Яффе, в Израиле, знаменитость сделала совместный снимок с Николаем и показала его поклонникам.

Некоторые фанаты совсем этого не ожидали, не зная, что у Эвелины Блёданс есть 23-летний сын. Комментаторы же из числа «осведомлённых» поразились внешнему виду Николая. Часть из них восприняли его, как жизнерадостного панка, кто-то сравнивал с кузнечиком или «молодым ананасиком». Другие были настроены крайне негативно, не считая образ сына Эвелины Блёданс положительным. Кроме того, некоторые внимательные поклонники заметили, что Николай даже не обнял мать.