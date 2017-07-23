Поклонники не узнают Ирину Розанову после ботокса

В Instagram появились новые фотографии Ирины Розановой после процедуры введения ботокса. Поклонники с трудом узнали помолодевшую 56-летнюю артистку.

Ирина Розанова преобразилась для образа Екатерины Фурцевой в новом телесериале о деятельности глав Минкульта СССР. Для съёмок ей пришлось изрядно сбросить вес и несколько раз вколоть ботокс у пластического хирурга.

В целом актриса пытается избегать хирургического вмешательства. Время от времени подправляет фигуру диетами и натуральными продуктами, в частности, соленой капустой - всесезонным кладезем витаминов. В одном из интервью она заявила, что для сохранения молодости пытается избегать стресов и лишних нагрузок на нервную систему. По словам Ирины Розановой, раньше она прибегала к различным средствам очищения от вредных веществ и даже морила себя голодом.