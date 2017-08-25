Аглая Тарасова поделилась откровенным снимком с сигаретой в зубах

Актриса Аглая Тарасова порадовала поклонников откровенным снимком. Для атмосферы она взяла сигарету, за что её раскритиковали фанаты.





Аглая Тарасова в последнее время не скупится на голые фотографии. И каждая из новых фотосессий «профессиональнее» предыдущей. Теперь, после кислотных цветов модерна, Аглая снялась в чёрно-белых тонах. Возможно, красная помада, вызывающий головной убор и сигарета в зубах - всё, во что одета Тарасова на снимке.





Поклонники пришли в настоящий восторг от такого перевоплощения в образ. Они назвали бы эту фотосессию самой удачно, если бы не одно «но». Именно сигарета возмутила пользователей. Среди подписчиков актрисы были как те, кто заботился о её здоровье, так и те, кто против любой пропаганды курения знаменитостями. Фанаты выразили надежду, что сама девушка не курит, но попросили не использовать этот реквизит в съёмках.