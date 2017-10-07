"Салтычиха": во МХТе вдову Олега Табакова обвиняют в деспотизме и давлении

Коллеги по МХТу обвиняет вдову Олега Табакова в давлении на актеров и деспотизме. За это в театре Марину Зудину прозвали "Салтычихой".

12 марта скончался народный артист Олег Табаков. Спустя недолгое время после его гибели актеры рассказали СМИ об ужасном характере его супруги. По словам Владимира Стержакова, она пользуется большим влиянием в заведении. Марина Зудина постоянно вмешивалась в назначение ролей, а также всячески развивала в коллективе доносы и подхалимство - качества, которые не переносил режиссер Олег Ефремов. Иногда она осуждала за кулисами актеров, которые не посещали спектакли её супруга в "Табакерке".

Другая сотрудница театра анонимно поделилась другой информацией о повадках Марины Зудиной во МХТе. Постановки решительно отменялись, если приглашенные режиссеры не давали ей хороших ролей. Коллеги по сцене опасались приму, которая могла разнести человека, не проявившего должного уважения.

Что немаловажно, Марина Зудина постоянно отбирала хорошую одежду из костюмерных в свой личный гардероб. В том числе, бельё и меха. Закройщики ужасались от её набегов на мастерские. Техническому персоналу театра поручались обязанности домработниц. Источник заявила, что пластику Марина Зудина также сделала по блату - у товарищей Олега Табакова в Екатеринбурге.