Ольга Бузова в день рождения матери решила загулять с друзьями

Ольга Бузова в день рождения своей мамы, Ирины Бузовой, решила встретиться с подругами и погулять вместе с ними, забыв о празднике дома. Именно в окружении этих девушек она отмечала свой день рождения 20 января.

«Если мы не можем полететь в Тайланд, то Тайланд прилетает к нам… снова вместе, и, наконец, в полном составе. Мои девочки, как же я вас люблю. Весь график перелопатила, чтобы день провести вместе! Спасибо вам, что всегда рядом...любите и принимаете меня, такой какая я есть. А то, как я к вам отношусь...вы знаете и чувствуете сами», - написала Бузова на своей странице в Instagram.

Поклонники обратили внимание на то, что 24 марта её мать отмечает день рождения и после тёплых поздравлений она сразу же собралась вместе со своими друзьями отмечать. Выделяя для них время в своём плотном графике, певица не стала рассказывать, как проходит празднование дня рождения матери. Часть подписчиков посчитала, что Ирина Бузова присутствует на мероприятии, просто ей не очень комфортно отмечать в кругу более молодых подруг своих дочерей.