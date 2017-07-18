Полина Гагарина раскрыла название своей новой песни

Певица Полина Гагарина в социальной сети рассказала о том, как будет называться её новая песня. Она рассказала, что его угадал один из подписчиков, участвовавший в конкурсе.

В публикации в Instagram Полина раскрыла секрет и сообщила, что новая песня будет называться «Выше головы». Российская певица отметила, что волнуется по поводу предстоящей премьеры песни, которая состоится очень скоро. Также она назвала имя победителя, и сообщила, что в ближайшее время он получит свой обещанный приз. Полина планирует устраивать подобные конкурсы в будущем, повысив их частоту.

Поклонники отметили и внешний образ Гагариной, сказав, что она буквально сияет красотой. Они назвали певицу образом весны, а также постарались её успокоить, считая, что Полина не может выпустить плохую песню. Многие отметили, что были близки к победе в конкурсе, некоторые смогли угадать одно из слов. Те же, кто не смогли угадать и половины названия прокомментировали публикацию тем, что название песни их интригует. Поклонники уже с нетерпением ожидают премьеры.