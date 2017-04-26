Егор Крид рассказал, о ком писал «Миллион алых роз»

Певец Егор Крид рассказал подписчикам, о ком написал свой новый трек «Миллион алых роз», который представил днём ранее на «Вечернем Урганте». Поклонники подозревают, что певец водит их за нос.





Егор Крид использовал в припеве песни строки из бессмертного хита Аллы Пугачёвой и концепцию композиции построил именно вокруг этих красных цветов. Поклонники посчитали такой ход удачным, но у него ничего не получилось. Сам Егор Крид пишет так: «Ведь «Я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз». Аллегория на поверхности, ведь каждой девушке на проекте «Холостяк» я отдаю часть себя. И я не имею в виду цветы, когда говорю про розы в этой песне».





Однако поклонники не согласны с кумиром. Они уверяют, что певец просто пишет о боли, которую пытается спрятать. Приводя в пример первый куплет нового трека и часть сообщения артиста в посте, фанаты уверяют, что песня не о «Холостяке», а о его бывшей любви – певице Нюше. По мнению фанатов, отсылка к девушке слишком явная и скрыть её не получилось. Но Крид много раз просил оставить артистку в покое и отрицал чувства к ней.