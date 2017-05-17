В Сети подвергли критике внешность Волочковой и её защитника после суда по Скиртачу

После того, как сорвалось судебное заседание, Волочкова со своим правозащитником пообщались с прессой. Ролик об этом, опубликованный балериной в Instagram, вызвал море насмешек, как сообщает VistaNews.

По мнению Анастасии Волочковой, она поступает справедливо, когда судится со своим водителем-мошенником. Однако подписчики видят в этом больше пафоса и желания «пропиариться». Они отмечают, что героиней, стремящейся наказать всех виноватых, балерину назвать нельзя.

Интернет-пользователи, посмотрев ролик, заявили, что у Волочковой нет искренности, и она ведёт себя инфантильно либо и вовсе написалась перед заседанием. Правозащитника балерины раскритиковали за излишнюю тучность, попросив знаменитость следить за тем, чтобы человек, который помогает ей «пиариться», выглядел презентабельнее.