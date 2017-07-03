Анна Седовока шокировала подписчиком своей идеальной фигурой

Анна Седокова в очередной раз удивила поклонников своей фигурой. Несмотря на то, что певица и телеведущая родила троих детей, это не мешает ей держать себя в форме.

Певица на своем личном примере показала, что многодетная мать может хорошо выглядеть. Для Анны, которая родила в апреле 2017 своего третьего ребенка, не представляет сложности привести себя в форму после беременности.

Подписчики Седоковой по достоинству оценили её фигуру. Похвалы в адрес певицы поступали не только от мужской части населения, но также и от женской, среди которых тоже были многодетные матери, которые восхищались стараниями и упорством Анны. Они подчеркивали, как это нелегко быть матерью и при этом выглядеть хорошо. Однако не только отечественные пользователи по достоинству оценили фигуру Седоковой.