Тина Канделаки «прозрачно» намекнула на свою беременность

Телеведущая Тина Канделаки намекнула своим подписчикам в Instagram на свою беременность. В ответ на упреки в нестройной талии Канделаки ответила весьма загадочно, сказав фразу о 9 месяцах.

Тина Канделаки активно занимается спортом и всегда пропагандирует активный образ жизни. Телеведущая часто делится своими снимками из зала и спортивных площадок в своем Instаgram. Находятся и те, кто осуждают звезду за «бесполезность» усилий.

Под одним из снимков телеведущей появился комментарий о том, что у Тины Канделаки вряд ли появится стройная талия. На это звезда ответила, что с талией ей «сложно», а в течении 9 месяцев «будет еще сложнее». Пользователи сразу решили, что таким образом она дала «прозрачный намек» на свою беременность. Однако, некоторые предположили, что Канделаки попросту планирует завести еще одного ребенка, так как точной даты, когда наступят эти 9 месяцев, она не называла.