Фотограф нашел старую пленку и показал уникальные фото Жанны Фриске

В Сети появились снимки Жанны Фриске, которых еще никто не видел. Уникальными кадрами поделился в своем Instagram фотограф Аслан Ахмедов, который нашел у себя старую фотопленку со снимками еще молодой певицы.

Пользователи Сети получили возможность увидеть уникальные фотографии Жанны Фриске. Снимки, которых еще никто не видел, опубликовал в своем Instagram фотограф Аслан Ахмедов. По словам Ахмедова, пленку со фотографиями он нашел случайно, он уверен, что снимкам может быть более 15 лет.

Как утверждает фотограф, «катушку» с уникальными снимками Жанны Фриске он забыл проявить и она лежала у него в вещах порядка 15 лет. Ахмедов рассказал, что на пленку он уже давно не снимает и фотографии могли быть сделаны очень давно.

Пользователи были впечатлены красотой снимков и отметили, что Жанна Фриске была красивой женщиной. Многие с печалью вспомнили об усопшей певице и высказали свое мнение о том, что «жизнь несправедлива», раз такие люди умирают молодыми.

Сам фотограф назвал находку «приятным и неожиданным сюрпризом». Пользователи Сети поблагодарили Ахмедова за возможность еще раз лицезреть красоту и эффектность Жанны Фриске.