«РЕБАНЬКОДЭНС»: Фанаты Киркорова в ужасе от танцев Елены Воробей под «Цвет настроения синий»

Популярная юмористка Елена Воробей не смогла остаться в стороне от флешмоба, суть которого в сумасшедшем танце под песню «Цвет настроения синий». Фанаты Киркорова впервые раскритиковали такое видео.





Поклонники были с самого начала рады тому, что их любимый артист «выстрелил» новым вечным хитом. Под эту песню станцевало множество звёзд российского шоу-бизнеса. А поскольку ролики должны носить юмористический характер, Елена Воробей не могла не поучаствовать в нём. Но ожидали от неё другого. Женщина просто «покрыла» музыкой нарезку своего старого выступления и назвала это «РЕБАНЬКОДЭНС». Стоит отметить, что настроение Киркорова утром поднять ей удалось.



Но его поклонникам она настрой испортила. «Как пошло! Глупо! Позорно!», «Одинаковая во всех антрепризах», «Не смешно. Похабщина, дешевая постановка», «Неужели это для кого-то смешно?», «Лучше бы придумала Воробей сама что-то. А на старье выезжать, пошло», - критикуют артистку в Сети. Притом своим фанатам, как и королю эстрады, Воробей понравилась.