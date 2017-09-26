Ксения Алферова "утонула" в цветах после спектакля

Российская актриса театра и кино Ксения Алферова поделилась впечатлениями после спектакля. По её словам, самые яркие эмоции подарили цветы и благодарности зрителей.

На своей странице в Instagram актриса рассказала, что после спектакля «Страх мыльного пузыря» 23 марта её завалили комплиментами и благодарностями. Она хотела поделиться впечатлениями со всеми теми, кто присутствовал на показе. Ксения с сожалением отметила, что сделать это удалось только в социальных сетях. На снимке в публикации Алфёрова буквально утопает в подаренных ей цветах. Актриса рассказала, что это далеко не все подаренные ей букеты, а только те, которые уместились в кадр.

Ксения поделилась своим мнением о том, что истинное наслаждение приносят те дела, которыми люди занимаются с душой и полной самоотдачей. По её словам, благодарности от поклонников заставляют стараться еще больше, подарить им как можно больше эмоций на следующих спектаклях.

Поклонники Алфёровой отметили, что актриса полностью права в своих высказываниях, а её позитивный настрой заряжает на весь день.