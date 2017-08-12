Первые красавицы Венессуэлы учинили скандал из-за платного секса с богачами

Экс-участницы конкурса "Мисс Венесуэла" закатили громкий скандал обвинениями друг друга в оказании сексуальных услуг богатым людям. Об этом пишет South China Morning Post.

Первые красавицы страны в социальных сетях начали публично упрекать конкуренток в занятии сексом с состоятельными мужчинами из-за денег. Согласно сообщениям, клиентками участниц становились предприниматели и чиновники-коррупционеры.

Организация мероприятия запустила собственную проверку инцидента. В связи с расследованием она приостановила работу центра тренировок в Каракасе и на неопределенное время отложила кастинги "Мисс Венесуэлы", а также мужского аналога. Пока СМИ не знают, как принятые меры повлияют на время проведения конкурсов, которые традиционно проводятся в завершение года.