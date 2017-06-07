Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком

Алексею Панину недоел его скандальный образ, и он тщательно старается от него избавиться. Актёр обратился за помощью к другой скандальной личности Никите Джигурде. Сам процесс исцеления Панина напоминает фарс.

Подписчики Алексея заметили, что он стал зависимый от внимания к его скандальному поведению. Однако Панин это отрицал. По его заявлению он делает то, что хочет и живёт так, как ему нравится, а все остальные люди ему завидуют. Недавно актер выложил видеоролик, в котором извинился перед всеми, кого оскорбил или обидел. Поклонники положительно восприняли эти перемены актёра, однако есть повод в них усомниться.

Панин обратился за помощью к другой скандальной личности Никите Джигурде. На странице последнего появился видеоролик ироничного содержания, в котором обыгрывается поведение обоих артистов. Алексей сидел в углу и ругался. Джигурда говорил о том, что нужно расслабиться, открыть свои чакры и обрести гармонию через космос, чтобы стать нормальным человеком.

Поклонники в очередной раз были шокированы и не забыли напомнить артистам, что они сами превратили себя из хороших людей в неадекватные личности.