Поклонники не верят, что «Русская Барби» перестала есть мясо

Валерия Лукьянова, больше известная своим поклонникам как «Русская Барби», начала пропаганду здорового образа жизни и вегетарианства. Однако подписчики подозревают, что сама она от подобных продуктов отказалась не полностью.

Ранее «Русская Барби» рассказывала, что употребляет в пищу соевое мясо, как и многие из вегетарианцев. Соя позволяет восполнить недостаток белка, и практически не отличается по вкусу от оригинала. Валерия подлилась, что подобной диеты придерживается и её возлюбленный. Это стало известно благодаря публикациям девушки в Instagram. Для своих подписчиков Валерия рассказала, что и как она готовит с использованием соевых сосисок. Она отметила, что подобные блюда предназначены для её мужчины, который, по её словам, высокий и однозначно не маленький.

Фанаты девушки отметили, что скорей всего это ложь. Вегетарианцы отметили, что белок, содержащийся в сое, не сможет покрыть все потребности организма взрослого мужчины. Они также вспомнили о видео, которое раньше размещала Валерия. На нем она готовила возлюбленному мясо. Фанаты просят девушку признаться, что же является правдой на самом деле.