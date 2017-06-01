Актер из «Глухаря» не признал ребенка и выгнал беременную возлюбленную на улицу

Олег Протасов, звезда сериала «Глухарь», оказался в центре скандала. 30-летняя женщина заявила, что актер и певец был с ней в романтических и интимных отношений, а теперь отказывается признавать своего ребенка, которым она беременна.

Как стало известно, на шоу «Прямой эфир» очередной выпуск посвятили Олегу Протасову, актер и певцу, которого обвинили в отказе от собственного ребенка. По словам 30-летней женщины, артист вступал с ней в близость и «крутил» с ней роман. Теперь же, утверждает беременная поклонница, Протасов отказывается от ребенка и не признает его своим.

По словам женщины, она познакомилась с Олегом Протасовым в Доме кино, где она покупала билеты. Там она встретила актера и попросила у него автограф. Протасов обратил внимание на свою поклонницу и взял ее номер телефона. Потом актер позвал ее в караоке-бар и провел там с ней вечер, о чем свидетельствует их общий снимок.

После, пара провела ночь в гостинице. А по словам сестры беременной женщины, Протасов продолжал общение и после ночи в отеле. Его, якобы, родственница видела в доме своей сестры. Однако, Протасов все отрицает и не намеревается признавать ребенка, которого носит женщина, своим.

Жена Протасова не поверила в историю поклонницы, а сам актер рассказал о своей бесплодности, которая стала последствие неудачной операции. Признать ребенка артист не хочет, а женщина плачет и настаивает на своем.