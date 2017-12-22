«Какие ко мне претензии»: Александра Черно ответила на критику фанатов Хроминой

Участница проекта «Дом-2» Александра Черно прокомментировала претензии, высказываемые поклонниками Елены Хроминой. По её словам, вина во всём лежит на самой девушке.

Всё дело о походе о совместном походе в караоке, попавшем в эфир, где Хромина вела себя не лицеприятно. Черно сакцентировала внимание на том, что и ролик снимала по просьбе Хроминой, и в Instagram его по этой же причине выставила. Девушка попросила не обвинять её за это в таком случае. По мнению участницы «Дома-2», Хроминой просто не следовало так напиваться, как сообщает «Версия.Инфо».

В караоке же Черно первоначально хотела только отметить вместе с Викторией Борисевич год пребывания на проекте, а Елену отправили с ними. Также девушка подчеркнула, что ни о какой дружбе не может быть и речи. «У меня нет подруг на проекте. Мы с Леной максимум коллеги по шоу», - отрезала Черно. Она попросила поклонников Хроминой не искать крайних там, где их нет, а присмотреться в первую очередь к своему кумиру.