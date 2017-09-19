Павел Воля рассказал о покупке Samsung Galaxy S9

Известный российский комик Павел Воля поделился желанием приобрести новый смартфон от Samsung. Он не смог определить, какую из моделей телефона ему стоит выбрать.

На своей странице в Instagram резидент «Comedy Club» опубликовал селфи на телефоны Galaxy S9 и S9+. Он отметил, что обязательно приобретет одну из моделей, однако еще не решил, какую именно. По словам комика, он понял, что приобретет телефон сразу, как только взял в его руки. «Маленький или большой? Какой бы из них выбрали вы?» - обратился к подписчикам Воля.

Поклонники не смогли ответить, какую из моделей они предпочитают и мнения разделились. Часть подписчиков предложили, что Galaxy S9 будет куда практичней и удобней благодаря своим габаритам. Однако многие остановили свой выбор на большой модели S9+, отмечая, что не пожалели о своей покупке. Они отметили, что обе модели хороши, и какую из них не приобретет Павел Воля, он однозначно останется удовлетворен смартфоном от южнокорейской компании Samsung.