«Схожу с ума»: Дочь Панина обратилась к подписчикам

Российский актёр Алексей Панин все чаще упоминается из-за скандалов вокруг своей персоны. Все эти ситуации затрагивают и его дочь Анну. В Сети девочка рассказала, что начинает «сходить с ума» из-за этого.

Видео с хэштегом #МнеВсеНадоело появилось на странице Анны в Instagram. В нем она попросила интернет-аудиторию не вымещать всю свою злобу на неё. Девочка поделилась, что большой поток негатива в сторону отца ей надоел.

Ситуация обострена и тем, что страница Алексея Панина в Instagram на данный момент заблокирована и большинство тех, кто хочет высказать свое мнение по отношению к артисту устремляются к аккаунту его дочери. Нередко мнение состоит из ругательств и прочей «грязи».

Она порекомендовала вымещать злобу на своих личных страницах, а не лезть к другим. Часть подписчиков Анны поддержали девочку, порекомендовав всем недоброжелателям не доводить дочь Панина своими заявлениями. Ей же они посоветовали не замечать ненавистников Алексея Панина.