Подписчики Волочковой напали на её возлюбленного из-за курения

Поклонников российской балерины Анастасии Волочковой возмутило пристрастие к вредной привычке её возлюбленного Михаила.

Уже более полугода длятся отношения Анастасии Волочковой и Михаила Логинова. На своей странице в Instagram балерина рассказала, что её возлюбленный превращает такую вредную привычку, как курение, в романтический поступок. Анастасия отметила, что получить в подарок одну белую розу от любящего человека, просто вышедшим покурить, восхищает больше чем миллионы роз.

Подписчики знаменитости не оставили без внимания вредную привычку Михаила. Многие из них пришли к выводу, что вредная привычка негативно скажется на дальнейшем воспитании 12-летней дочери Ариадны. Девочка скоро вступит в переходный возраст и воздействие вредной привычки может привести к тому, что она тоже начнёт курить. Сама Анастасия не дала комментариев по поводу нападений подписчиков.