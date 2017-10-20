Станислав Садальский почтил память легенды кинематографа Элизабет Тейлор

23 марта, в день смерти американской актрисы Элизабет Тейлор, актёр Станислав Садальский поделился с подписчиками своим мнением о легенде мирового кинематографа.

На своей странице в Instagram Станислав Садальский рассказал подписчикам историю, что по окончанию съемок картины Джорджа Кьюкора «Синяя Птица», совместная работа США и СССР, дирекция Ленфильма в знак признательности таланта актрисы подарили ей матрёшку с изображением её лучших киновоплощений. Однако, во время банкета, все 6 матрёшек были украдены.

Станислав Садальский отмечает, что Элизабет Тейлор не обязательно было умирать, чтобы стать легендой. Она уже при жизни была таковой. Незадолго до смерти, присутствуя на инаугурации президента Обамы, актриса продолжала улыбаться и оставаться красивой, как и в юные годы, несмотря на то, что находилась в инвалидной коляске.

Актер отметил, что Элизабет Тейлор была способна заставить пролить много слёз зрителей всех возрастов над её исполнением роли Клеопатры, заворожить своим пением в «Сладкоголосой птице юности», заставить замирать сердца в «Кошке на раскалённой крыше». Такого рода талант вызывает восхищение и уважение.