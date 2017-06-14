Забеременевшая ведьма Мэрилин Керро открыла миру отца своего ребенка

29-летняя ведьма из Эстонии Мэрилин Керро не так давно забеременела, однако долгое время предпочитала скрывать будущего отца. Открытие произошло в рамках съёмок нового эпизода передачи "Однажды" с Сергеем Майоровым.

24 марта зрители НТВ смогут увидеть мужчину, ответственного за первую беременность популярного экстрасенса. Им оказался плотник Марк Александр Хансен, уроженец Норвегии. Пара вместе уже длительное время. О своих отношениях они впервые публично рассказали впервые.

По словам Мэрилин Кэро, первыми на будущего возлюбленного ведьмы обратили внимание её подруги. Вскоре после этого знаменитость в шутку заявила, что они с Марком Хансеном будут вместе и заведут детей. Однако вскоре судьба снова свела молодых людей вместе. После этой встречи роман и закрутился. Мэрилин Керро отметила, что мистика в их знакомстве роли не сыграла.

Экстрасенс утверждает, что воспринимает своё положение, как чудо. Он мечтала о беременности много лет, а теперь с трудом верит в неё. Мэрилин Керро считает, что это из-за слабых симптомов она не чувствует своё положение в полной мере - лишь помидоров хочется сильнее.