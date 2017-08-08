Скандал в "ВИА Гре": Солистка покидает группу спустя пять лет

СМИ освещают неожиданный скандал, связанный с популярной музыкальной группой "ВИА Гра". Как стало известно, одна из солисток, Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец), покидает группу спустя пять лет работы.

Стало известно о кадровых перестановках, которые постигли такой музыкальный коллектив как "ВИА Гра". Настоящий состав группы был образован благодаря украинскому шоу "Хочу к Меладзе". Тогда сотни и тысячи конкурсанток боролись за честь быть частью легендарной группы. Под окончательный выбор музыкального продюсера Константина Меладзе попали Миша Романова, Эрика Герцег, а также Анастасия Кожевникова. Теперь же СМИ говорят, что одна из солисток, Миша Романова покидает группу спустя пять лет совместной работы.

Пока что официальный представитель группы конкретно не подтвердил новость, однако намекнул, что у него есть важные новости, которыми он вскоре поделится с общественностью. Между тем, ходят слухи, что Константин Меладзе уже нашел замену для уходящей певицы. Другие же говорят, что отбор участницы снова будет производится посредством шоу.