Настя Каменских сыграла звезду колледжа в новом клипе NK

Певица Настя Каменских продолжает успешную сольную карьеру с новым клипом на песню "Дай мне" и образом звезды вуза. Новая работа проекта NK появилась на YouTube 22 марта.

Музыкальную композицию написал популярный продюсер Потап. А вот видеоролик сняла Татьяна Tanu Муиньо, из-под руки которой вышло немало клипов для других поп-исполнителей, таких как MONATIK и IOWA.

По сюжету клипа Настя Каменских примерила на себя образ популярной студентки, которая подвержена активным вниманием мужской половины. Однако персонаж певицы страдает от разорванных отношений с молодым человеком, а потому просит дать ей второй шанс.

Исполнительница в интервью для журнала Viva! рассказала, что в этом случае целиком отдала бразды управления процессом в руки команды создателей. В итоге режиссер успешно воплотил массу экспериментальных моментов, которые очень понравились Насте. К примеру, по ходу клипа она сменила несколько форматов внешности и даже цветов волос.

Стоит отметить, что сама Настя Каменских принимала активное участие в разработке символики образного колледжа NK. Под её наставлениями была изготовлена эмблема, форма, нашивки и даже эксклюзивные подвески.